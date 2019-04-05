Стивен Карри: плей-офф без Леброна Джеймса – это что-то новенькое

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри после матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» поделился мнением о будущем соперника и его лидера форварда Леброна Джеймса.



«После восьми подряд выходов в финал сейчас у Джеймса иные ощущения. К счастью или к сожалению, но он получит новый опыт.



Вся НБА не стоит на месте. Появляются новые звёзды, новые захватывающие истории, новые претенденты на чемпионский титул. Но у Леброна была потрясающая карьера. И я абсолютно уверен, что в следующем сезоне он и вся команда перезагрузятся. Просто плей-офф без Джеймса – это что-то новенькое», – приводит слова Карри ESPN.



Леброн Джеймс принимал участие в плей-офф в течение 14 последних сезонов.



Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 108:90.

Джеймс: уверен, что со мной хотят играть другие звёзды