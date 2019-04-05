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Стивен Карри: плей-офф без Леброна Джеймса – это что-то новенькое

Стивен Карри: плей-офф без Леброна Джеймса – это что-то новенькое
Баскетбол / НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри после матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» поделился мнением о будущем соперника и его лидера форварда Леброна Джеймса.

«После восьми подряд выходов в финал сейчас у Джеймса иные ощущения. К счастью или к сожалению, но он получит новый опыт.

Вся НБА не стоит на месте. Появляются новые звёзды, новые захватывающие истории, новые претенденты на чемпионский титул. Но у Леброна была потрясающая карьера. И я абсолютно уверен, что в следующем сезоне он и вся команда перезагрузятся. Просто плей-офф без Джеймса – это что-то новенькое», – приводит слова Карри ESPN.

Леброн Джеймс принимал участие в плей-офф в течение 14 последних сезонов.

Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 108:90.

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