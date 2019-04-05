6 апреля в Санкт-Петербурге в ТРК «Радуга» пройдёт последний тур первого сезона Единой лиги Европы 3х3, сообщает ule3x3.
Лучшие команды России и Европы по баскетболу 3х3 в течение шести туров будут бороться за главный приз – путёвку на турнир FIBA Masters 3x3, а призёры – на серии FIBA Challenger 3х3. В этих сериях формируется международный рейтинг команд, а результаты FIBA Masters 3х3 напрямую влияют на олимпийский отбор в Токио.
После пяти туров лидирует латвийская команда Riga Ghettо, второй идёт «Гагарин» (Россия), на третьем месте – ЦОП «Росэнергоатом» (Россия).
Трансляции турнира ведутся на официальном канале FIBA 3x3 на сервисе YouTube на русском и английском языках.
Победители прошедших туров:
1. Team NL (Нидерланды).
2. «Гагарин» (Россия).
3. Riga Ghetto (Латвия).
4. ЦОП «Росэнергоатом» (Россия).
5. Riga Ghetto (Латвия).
Начало трансляции – в 13:00 мск.
В Санкт-Петербурге пройдёт последний тур первого сезона Единой лиги Европы 3х3