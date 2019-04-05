В Санкт-Петербурге пройдёт последний тур первого сезона Единой лиги Европы 3х3

6 апреля в Санкт-Петербурге в ТРК «Радуга» пройдёт последний тур первого сезона Единой лиги Европы 3х3, сообщает ule3x3.



Лучшие команды России и Европы по баскетболу 3х3 в течение шести туров будут бороться за главный приз – путёвку на турнир FIBA Masters 3x3, а призёры – на серии FIBA Challenger 3х3. В этих сериях формируется международный рейтинг команд, а результаты FIBA Masters 3х3 напрямую влияют на олимпийский отбор в Токио.



После пяти туров лидирует латвийская команда Riga Ghettо, второй идёт «Гагарин» (Россия), на третьем месте – ЦОП «Росэнергоатом» (Россия).



Трансляции турнира ведутся на официальном канале FIBA 3x3 на сервисе YouTube на русском и английском языках.



Победители прошедших туров:



1. Team NL (Нидерланды).

2. «Гагарин» (Россия).

3. Riga Ghetto (Латвия).

4. ЦОП «Росэнергоатом» (Россия).

5. Riga Ghetto (Латвия).



Начало трансляции – в 13:00 мск.