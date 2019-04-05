Трёхочковая дуэль Эмбиида и Адетокунбо — в обзоре матча «Филадельфия»—«Милуоки»

«Филадельфия Сиксерс» дома встречался с «Милуоки Бакс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. В число лучших моментов игры вошли обмен трёхочковыми в концовке центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида и лёгкого форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо.



Матч завершился победой «Милуоки» со счётом 128:122. Самым результативным игроком встречи с 45 очками стал лёгкий форвард победителей Яннис Адетокунбо. У «Филадельфии» отличился центровой Джоэл Эмбиид, оформивший трипл-дабл из 34 очков, 13 подборов и 13 передач. Теперь «Бакс» занимают в Восточной конференции первое место с соотношением побед и поражений 59-20, а «Сиксерс» – третье (49-30).

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