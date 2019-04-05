Форвард «Альбы» Сикма стал MVP сезона в Еврокубке

Тяжёлый форвард берлинской «Альбы» Люк Сикма признан самым ценным игроком Еврокубка в сезоне-2018/19, сообщает пресс-служба турнира.

В текущем розыгрыше турнира Сикма принял участие в 21 матче. В среднем он набирал 11,9 очка, делал 6,7 подбора и 4,3 передачи. Также на счету тяжёлого форварда «Альбы» — 1,6 перехвата и 17,3 балла за эффективность.

«Альба» с помощью Сикмы дошла до финальной серии Еврокубка. В финале немецкий клуб сыграет с «Валенсией».

Ранее тренером года в Еврокубке был признан главный тренер «Альбы» Аито Ренесес. В текущем розыгрыше турнира «Альба» одержала 16 побед и потерпела 5 поражений. Под руководством Ренесеса «Альба» впервые с 2010 года вышла в финальную серию Еврокубка.