Хвостов перенёс операцию на травмированном колене

3 апреля стало известно, что разыгрывающий клуба «Локомотив-Кубань» и сборной России Дмитрий Хвостов может остаться вне игры на полгода. У баскетболиста были диагностированы проблемы с крестообразными связками колена, а также повреждение мениска. Сегодня, 5 апреля, баскетболист перенёс операцию в одной из клиник Италии, сообщает официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Уже 6 апреля Дмитрий Хвостов приступит к первому этапу реабилитации. По прогнозам специалистов, как и предполагалось, сроки восстановления составят до шести месяцев.

Таким образом, велика вероятность, что Хвостов не сможет помочь сборной России на чемпионате мира. Первенство мира пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября. На стадии первого группового этапа сборная России сыграет с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.