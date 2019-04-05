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18 очков Уильямса-Госса принесли победу «Олимпиакосу» в матче с «Дарушшафакой»

18 очков Уильямса-Госса принесли победу «Олимпиакосу» в матче с «Дарушшафакой»
Баскетбол / Евролига

Пирейский «Олимпиакос» добыл домашнюю победу над «Дарушшафакой» в матче 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Хозяева неудачно начали встречу, проиграв первую четверть с разницей в 8 очков — 20:28. Но уже к большому перерыву подопечные Блатта вышли вперёд — 45:44. Во второй половине встречи «Олимпиакос» продолжил наращивать преимущество и оформил победу с разгромным счётом — 99:74.

Самым результативным в составе победителей стал Найджел Уильямс-Госс, набравший 18 очков, по 16 баллов в актив записали Никола Милутинов и Зак Лэдей. У «Дарушшафаки» лучшим стал Берк Демир, набравший 12 очков. Это поражение оставило «Дарушшафаку» на последнем месте в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата.

Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
05 апреля 2019, пятница. 21:30 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
99 : 74
(20:28, 25:16, 30:12, 24:18)
Дарушшафака
Стамбул, Турция
Олимпиакос: Уильямс-Госс - 18, Милутинов - 16, Ледей - 16, Уэбер - 13, Принтезис - 11, Папаниколау - 11, Тупан - 4, Везенков - 4, Манцарис - 3, Аграванис - 3, Покушевски, Богрис
Дарушшафака: Демир - 12, Эванс - 11, Кидд - 10, Байгюл - 9, Эрик - 9, Озмирак - 8, Дуглас - 6, Саваш - 5, Кошут - 4, Оздемироглу, Пейнерс, Диблер
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