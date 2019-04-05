18 очков Уильямса-Госса принесли победу «Олимпиакосу» в матче с «Дарушшафакой»

Пирейский «Олимпиакос» добыл домашнюю победу над «Дарушшафакой» в матче 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Хозяева неудачно начали встречу, проиграв первую четверть с разницей в 8 очков — 20:28. Но уже к большому перерыву подопечные Блатта вышли вперёд — 45:44. Во второй половине встречи «Олимпиакос» продолжил наращивать преимущество и оформил победу с разгромным счётом — 99:74.

Самым результативным в составе победителей стал Найджел Уильямс-Госс, набравший 18 очков, по 16 баллов в актив записали Никола Милутинов и Зак Лэдей. У «Дарушшафаки» лучшим стал Берк Демир, набравший 12 очков. Это поражение оставило «Дарушшафаку» на последнем месте в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата.