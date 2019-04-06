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«Химки» проиграли «Барселоне» и завершили регулярный сезон на 13-м месте

«Химки» проиграли «Барселоне» и завершили регулярный сезон на 13-м месте
Баскетбол / Евролига

В Барселоне завершился заключительный матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2018/2019, в котором «Барселона» принимала «Химки».

Гости уверенно начали встречу и после первой четверти вели в счёте с разницей в 11 очков — 32:21. Однако стартовый запал иссяк уже во второй десятиминутке, что позволило «Барселоне» перехватить инициативу и уйти на перерыв в статусе лидера — 44:43. В третьем игровом отрезке «Химки» снова сумели выйти вперёд — 58:54, но в заключительной четверти «Барселона» прибавила и сумела оформить победу со счётом 83:74.

Самым результативным в составе победителей стал Пьерре Ориола, набравший 14 очков. У «Химок» по 13 баллов в актив записали Сергей Моня и Чарльз Дженкинс.

Таким образом, «Химки» потерпели 21 поражение в нынешнем сезоне Евролиги и завершили регулярный чемпионат на 13-м месте в турнирной таблице.

Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
05 апреля 2019, пятница. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
83 : 74
(21:32, 23:11, 10:15, 29:16)
Химки
Химки, Россия
Барселона: Ориола - 14, Курич - 13, Ханга - 12, Томич - 12, Блажич - 8, Пангос - 7, Синглтон - 5, Эртель - 5, Клавер - 5, Шмитс - 2, Рибас, Пустовой
Химки: Моня - 13, Дженкинс - 13, Зубков - 11, Харрисон - 10, Зайцев - 8, Томас - 7, Микки - 7, Крокер - 5, Губанов, Якушин
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