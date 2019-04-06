Данк Дженкинса и блокшот Ханги — в видеообзоре матча «Барселона» — «Химки»

В Барселоне завершился заключительный матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2018/2019, в котором «Барселона» принимала «Химки».

Гости уверенно начали встречу и после первой четверти вели в счёте с разницей в 11 очков — 32:21. Однако стартовый запал иссяк уже во второй десятиминутке, что позволило «Барселоне» перехватить инициативу и уйти на перерыв в статусе лидера — 44:43. В третьем игровом отрезке «Химки» снова сумели выйти вперёд — 58:54, но в заключительной четверти «Барселона» прибавила и сумела оформить победу со счётом 83:74.

Самым результативным в составе победителей стал Пьерре Ориола, набравший 14 очков. У «Химок» по 13 баллов в актив записали Сергей Моня и Чарльз Дженкинс.

Таким образом, «Химки» потерпели 21 поражение в нынешнем сезоне Евролиги и завершили регулярный чемпионат на 13-м месте в турнирной таблице.

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