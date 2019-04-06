«Шарлотт» дома обыграл «Торонто», «Орландо» разгромил «Атланту»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Шарлотт Хорнетс» на домашней площадке принимал «Торонто Рэпторс» и победил со счётом 113:111 (33:35, 24:31, 33:21, 23:25). Таким образом, «Рэпторс» прервали серию из пяти побед.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Победу хозяевам принёс трёхочковый бросок Джереми Лэмба за 3,3 секунды до конца заключительной четверти. Самыми результативными игроками встречи стали разыгрывающий «Хорнетс» Кемба Уокер и форвард «Торонто» Кавай Леонард, набравшие по 29 очков.

В параллельном матче «Орландо Мэджик» дома разгромил «Атланту Хоукс» — 149:113 (42:18, 39:30, 32:32, 36:33).

Ещё в одной встрече «Вашингтон Уизардс» уступил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 112:129 (32:37, 26:40, 30:28, 24:24).