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«Шарлотт» дома обыграл «Торонто», «Орландо» разгромил «Атланту»

«Шарлотт» дома обыграл «Торонто», «Орландо» разгромил «Атланту»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Шарлотт Хорнетс» на домашней площадке принимал «Торонто Рэпторс» и победил со счётом 113:111 (33:35, 24:31, 33:21, 23:25). Таким образом, «Рэпторс» прервали серию из пяти побед.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Победу хозяевам принёс трёхочковый бросок Джереми Лэмба за 3,3 секунды до конца заключительной четверти. Самыми результативными игроками встречи стали разыгрывающий «Хорнетс» Кемба Уокер и форвард «Торонто» Кавай Леонард, набравшие по 29 очков.

В параллельном матче «Орландо Мэджик» дома разгромил «Атланту Хоукс» — 149:113 (42:18, 39:30, 32:32, 36:33).

Ещё в одной встрече «Вашингтон Уизардс» уступил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 112:129 (32:37, 26:40, 30:28, 24:24).

НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2019, суббота. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
113 : 111
(33:35, 24:31, 33:21, 23:25)
Торонто Рэпторс
Торонто
Шарлотт Хорнетс: Уокер - 29, Лэмб - 22, Камински - 22, Монк - 10, Кидд-Гилкрист - 10, Бэйкон - 8, Бриджес - 7, Батюм - 3, Грэм - 2, Мэк, Бийомбо, Эрнангомес, Макура
Торонто Рэпторс: Леонард - 29, Ибака - 20, Лоури - 16, Сиакам - 14, Ванвлит - 12, Грин - 8, Марк Газоль - 6, Ануноби - 4, Пауэлл - 2, Миллер, Лин, Микс, Буше
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2019, суббота. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
149 : 113
(42:18, 39:30, 32:32, 36:33)
Атланта Хоукс
Атланта
Орландо Мэджик: Вучевич - 25, Фурнье - 25, Росс - 25, Айзек - 18, Огастин - 13, Гордон - 10, Ивунду - 9, Грант - 6, Берч - 6, Картер-Уильямс - 4, Джефферсон - 4, Мартин - 2, Фразьер - 2
Атланта Хоукс: Янг - 22, Коллинс - 20, Принс - 15, Бембри - 14, Картер - 11, Адамс - 9, Лень - 9, Андерсон - 5, Дэвис - 5, Хамфрис - 3, Хаертер
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2019, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
112 : 129
(32:37, 26:40, 30:28, 24:24)
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Вашингтон Уизардс: Бил - 25, Брайант - 19, Портис - 16, Грин - 14, Браун - 13, Макрай - 7, Саторански - 6, Рэндл - 5, Робинсон - 4, Деккер - 3, Джонсон, Паркер, Маинми
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 24, Гэй - 18, Миллз - 17, Форбс - 17, Дерозан - 16, Пёлтль - 13, Уайт - 10, Дав. Бертанс - 10, Ойбанкс - 2, Мотеюнас - 2, Уокер, Пондекстер, Каннингем
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