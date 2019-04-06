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«Оклахома» обыграла «Детройт», «Юта» разгромила «Сакраменто»

«Оклахома» обыграла «Детройт», «Юта» разгромила «Сакраменто»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» (46-33) на домашнем паркете взял верх над «Детройт Пистонс» (39-40) — 123:110.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Детройта» Блэйк Гриффин, набравший 45 очков. Он реализовал 9 бросков из 14 из-за дуги. У «Тандер» 30 баллов на счету Пола Джорджа. Дабл-даблами отметились Расселл Уэстбрук (19 очков и 15 результативных передач), Стивен Адамс (14 баллов и 14 подборов) и Деннис Шрёдер (14 очков и 10 результативных передач).

В параллельном матче «Юта Джаз» (49-30) дома разгромил «Сакраменто Кингз» (39-41) — 119:98.

В составе победителей по 23 очка набрали Донован Митчелл и Грэйсон Аллен. У «Сакраменто» дабл-дабл из 13 баллов и 12 подборов оформил Марвин Бэгли III.

НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2019, суббота. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
123 : 110
(30:34, 35:32, 32:30, 26:14)
Детройт Пистонс
Детройт
Оклахома-Сити Тандер: Джордж - 30, Уэстбрук - 19, Грант - 19, Адамс - 14, Шрёдер - 14, Моррис - 12, Фелтон - 6, Ноэль - 6, Фергюсон - 2, Бертон - 1, Диалло, Надер, Паттерсон
Детройт Пистонс: Гриффин - 45, Смит - 12, Галлоуэй - 11, Джексон - 10, Мейкер - 8, Эллингтон - 8, Пачулия - 7, Браун - 5, Драммонд - 4, Кеннард, Томас, Робинсон, Лойер
НБА - регулярный чемпионат
06 апреля 2019, суббота. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
119 : 98
(35:20, 35:24, 26:26, 23:28)
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Юта Джаз: Аллен - 23, Митчелл - 23, Инглс - 17, Гобер - 17, Ньянг - 8, Юдо - 7, Краудер - 7, Сефолоша - 6, Рубио - 4, Кавано - 3, Брэдли - 2, О'Нил - 2, Митру-Лонг
Сакраменто Кингз: Хилд - 17, Феррелл - 13, Багли III - 13, Богданович - 10, Бьелица - 10, Мейсон - 8, Барнс - 7, Куфос - 6, Фокс - 4, Т. Уильямс - 4, Суониган - 4, Брюэр - 2, Бёркс
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