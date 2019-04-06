«Оклахома» обыграла «Детройт», «Юта» разгромила «Сакраменто»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» (46-33) на домашнем паркете взял верх над «Детройт Пистонс» (39-40) — 123:110.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Детройта» Блэйк Гриффин, набравший 45 очков. Он реализовал 9 бросков из 14 из-за дуги. У «Тандер» 30 баллов на счету Пола Джорджа. Дабл-даблами отметились Расселл Уэстбрук (19 очков и 15 результативных передач), Стивен Адамс (14 баллов и 14 подборов) и Деннис Шрёдер (14 очков и 10 результативных передач).

В параллельном матче «Юта Джаз» (49-30) дома разгромил «Сакраменто Кингз» (39-41) — 119:98.

В составе победителей по 23 очка набрали Донован Митчелл и Грэйсон Аллен. У «Сакраменто» дабл-дабл из 13 баллов и 12 подборов оформил Марвин Бэгли III.