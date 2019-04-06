Уэйд: после завершения карьеры пойду к психологу

Защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд признался, что собирается обратиться за помощью к психологу, чтобы легче адаптироваться к жизни после завершения карьеры профессионального баскетболиста.

«После завершения карьеры пойду к психологу. Я не шучу. В моей жизни будут большие перемены. Сказал жене: «Мне нужна терапия. Нам вместе надо будет это сделать».

Всегда был против того, чтобы кто-то, кто не знает меня, говорил, как мне жить, или давал инструкции. Но мне нужен кто-то, чтобы об этом поговорить.

Моя жизнь серьёзно изменится. Мне предстоит долгая жизнь, я добьюсь ещё каких-то важных вещей, но это уже другое. Всё будет иначе», — приводит слова Уэйда ESPN.

Нынешний сезон — последний в карьере Дуэйна. 37-летний защитник набирает 14,5 очка, отдаёт 4,1 передачи, собирает 3,9 подбора, а также совершает 0,9 перехвата и 0,5 блок-шота за 25,8 минуты игры.