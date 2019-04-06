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Джордж: никто не сможет повторить достижения Уэстбрука

Джордж: никто не сможет повторить достижения Уэстбрука
Баскетбол / НБА

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж поделился мнением о третьем подряд сезонном трипл-дабле, который оформил его партнёр по команде Расселл Уэстбрук.

«Уэстбрук войдёт в Зал славы. Он один из лучших. Никто не сможет этого повторить или превзойти. Нужно играть с определённым настроем в каждом матче, чтобы демонстрировать подобную статистику. Расселл — особенный игрок», — приводит слова Джорджа ESPN.

Средние показатели Уэстбрука за последние три кампании

2018/19 — 23,0 очка, 11,1 подбора, 10,5 передачи

2017/18 — 25,4 очка, 10,1 подбора, 10,3 передачи

2016/17 — 31,6 очка, 10,7 подбора, 10,4 передачи.

Помимо Расселла, единственным баскетболистом в истории НБА, оформившим сезонный трипл-дабл, был Оскар Робертсон. В сезоне-1961/62 в составе «Цинциннати Роялз» разыгрывающий набирал 30,8 очка, собирал 12,5 подбора и отдавал 11,4 передачи за матч.

Уэстбрук стал вторым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл «20+20+20»
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