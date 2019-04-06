Брэндон Дэвис — MVP 30-го тура Евролиги

Баскетболист «Жальгириса» Брэндон Дэвис признан MVP 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. В матче с мадридским «Реалом» баскетболист оформил дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов, добавив к этому 2 передачи, два перехвата и один блокшот. Индекс эффективности игрока составил «+34». Усилия Дэвиса помогли «Жальгирису» одержать победу со счётом 93:86, которая помогла команде пробиться в плей-офф Евролиги.

Лучшие моменты в исполнении Дэвиса в матче 30-го тура Евролиги можно посмотреть на официальной странице турнира в YouTube.



Другими претендентами на получение статуса MVP тура стали Уолтер Таварес из «Реала» (но его команда проиграла и он лишился права на получение звания) и Ник Калатес из «Панатинаикоса», оформивший трипл-дабл, который стал третьим в истории турнира.