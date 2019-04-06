Плаза: в матче с «Зенитом» ЦСКА точно будет настроен на реванш

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящей встречи с ЦСКА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ в Москве.



«Нас ждёт очень непростая концовка регулярного сезона, в ближайшее время нам предстоит сразу три матча с командами, которые находятся выше нас в таблице. ЦСКА точно будет настроен на реванш, так как мы стали первой командой, кому «армейцы» проиграли в этом сезоне.



Я уже говорил, что соперник вроде ЦСКА не позволит себе остановиться в ходе игры. Если у них будет возможность обыграть нас с преимуществом в 40 очков, они это сделают. Нам нужно показать свою игру, и я хочу, чтобы ребята сыграли лучше, чем в последних матчах, когда нам противостояли команды из нижней части таблицы», — приводит слова Плазы официальный сайт санкт-петербургской команды.