Фридзон: уверен, что Хвостов вместе с нами поборется на чемпионата мира

Защитник «Локомотива-Кубань» Виталий Фридзон поделился ожиданиями от очередного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда сыграет с «Автодором», а также прокомментировал новость о тяжёлой травме напарника по команде Дмитрия Хвостова.

«Нам предстоит ответственный матч против «Автодора». Сейчас мы находим свой ритм с новым тренером. В матче против «Химок» упустили свою победу, но в игре против Саратова не допустим ничего подобного.

Ну а самое главное сегодня – все мы в «Локо» желаем здоровья и скорейшего выздоровления Дмитрию Хвостову! Уверен, что ты, Дима, вернёшься после этой травмы еще сильнее и лучше, а мы ещё поборемся вместе на кубке мира. Не падай духом, мы с тобой", — приводит слова Фридзона официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Напомним, что Дмитрий Хвостов перенёс операцию на колене. Ожидается, что он будет восстанавливаться в течение полугода.