Бурусис в следующем сезоне намерен выступать в Европе

Центровой китайского клуба «Чжейцзян Лайонс» Яннис Бурусис намерен в следующем сезоне вернуться в Европу. Грек хочет вновь выступать в составе одной из европейских команд.

«Я определённо жду возможности сыграть в Европе. Думаю, я справлюсь ещё с одним сезоном. Я не подписывал нового соглашения в Китае. Предложения были, но ещё не решил, буду ли я их принимать.

Что касается возможного возвращения в Европу на месяц в этом сезоне, то я не могу так рисковать. В прошлом году «Панатинаикос» предлагал мне контракт с апреля и до конца сезона, но я также не хотел рисковать. Я был уставшим, ведь китайская лига совсем непроста», — приводит слова Бурусиса Eurohoops.

В прошлом Бурусис выступал практически за все топ-команды Европы и дважды входил в символические пятёрки Евролиги. В 2015 году он стал чемпионом Евролиги.