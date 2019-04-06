«Химки» обыграли ЦСКА в финале Единой молодёжной лиги ВТБ

Сегодня, 6 апреля, в Санкт-Петербурге состоялся финальный матч Единой молодёжной лиги ВТБ в котором «Химки-2» встречались с «ЦСКА-юниор».

Первая четверть прошла в равной борьбе, немного удачливее в ней оказались «Химки-2», захватившие лидерство — 23:22. Во второй десятиминутке коллектив из Московской области сумел прибавить и оторвался от юных «армейцев» на 10 очков — 48:38.

После большого перерыва «Химки-2» контролировали происходящее на паркете и сумели удержать преимущество, благодаря чему и завоевали награды высшей пробы турнира. Счёт матча — 82:70. Самым результативным в составе победителей стал Илья Сорокин, набравший 23 очка. Он же был признан самым ценным игроком финала. Наставник «Химок-2» Александр Герасимов стал лучшим тренером Единой молодёжной Лиги ВТБ 2018/2019.

Отметим, что молодёжная команда ЦСКА не сумела выиграть турнир впервые за 5 лет.

«ЦСКА-Юниор» — «Химки-2» — 70:82 (22:23, 16:25, 16:18, 16:16).