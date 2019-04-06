Команда из Владивостока и московская МБА подали заявки в Молодёжную лигу ВТБ

Глава лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что Единая Молодёжная лига ВТБ приобретает всё большую популярность. На данный момент на руках у боссов турнира есть заявки на участие в нём ещё от двух команд.



«Молодежная лига очень внимательно относится к изменениям, которые просят клубы. Понятно, что система Молодёжной лиги развивает баскетболистов. Потому у нас много заявок от других команд. У нас давно играют клубы, которые не участвуют в основном турнире Единой лиги ВТБ. В этом сезоне мы уже имеем несколько заявок. Сейчас получили соответствующие заявления от команды из Владивостока и от московского коллектива МБА. Мы рассмотрим эти варианты. Полагаю, этот месседж говорит нам, что проект развивается в правильном направлении», — сказал Кущенко.