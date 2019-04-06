Итудис перед матчем с «Зенитом» посетовал на сложный календарь

Завтра, 7 апреля, в Москве состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА примет «Зенит». В преддверии этого противостояния ожиданиями от него поделился наставник «армейцев» Димитрис Итудис, отметивший сложности календаря для команды.

«За пять дней мы проведём три матча, включая один выездной. Это то, что нас беспокоит в настоящий момент: как мы войдём в такой ритм. Наш первый соперник «Зенит» — очень серьёзная команда. У них хороший подбор игроков, которые уже приняли систему, привнесённую новым тренером. Знаем, что будет трудно, и хотим сражаться на высочайшем уровне», — приводит слова специалиста официальный сайт московского клуба.

Отметим, что в матче первого круга «Зенит» обыграл ЦСКА со счётом 93:86.