«Хьюстон» подпишет контракт с Фрэзьером

Руководство «Хьюстон Рокетс» подпишет контракт с атакующим защитником Майклом Фрэзьером, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Тим Макмаён. Баскетболист нынешний сезон провёл в фарм-клубе «Хьюстона» «Рио-Гранде Вэллей Вайперс», выступая в Лиге развития.

Для Фрэзьера сезон получился успешным и он получил титул «Самого прогрессирующего игрока» 2019 года в лиге. В 45 встречах нынешнего сезона Фрэзьер набирал 16,8 очка, собирал 5,6 подбора и совершал 3.3 результативные передачи в среднем, реализовывая при этом 38% бросков из-за дуги.

Фрэзьер — воспитанник команды университета Флориды. В 2015 году он выставлял кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран ни одной из команд. Большую часть профессиональной карьеры он провёл в Лиге развития. Также защитник пробовал силы в итальянской «Вероне», выступающей в СерииА2.