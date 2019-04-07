Стребков выбыл до конца сезона из-за операции на спине

Стартовый разыгрывающий «Нижнего Новгорода» Иван Стребков пропустит остаток сезона, сообщает официальный сайт клуба. В ближайшее время ему предстоит операция на спине. Восстановление после неё займёт около четырёх месяцев.



В текущем сезоне 27-летний Стребков набирал 12,6 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 4,9 передачи за 25 минут игры в Лиге чемпионов ФИБА и записывал в актив 12,4 очка, 2,5 подбора и 4,9 передачи за 22 минуты в Единой лиге ВТБ. Он сыграл также за сборную России в матче квалификации Кубка мира – 2019 со сборной Болгарии, где на его счету 5 очков, 2 подбора и 2 передачи за 16 минут.



Стребков занимает в команде четвёртое место по результативности и первое по количеству передач во встречах Лиги ВТБ.

«Нижний Новгород» проиграл «Антверпу» и завершил выступления в Лиге чемпионов