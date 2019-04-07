Бретт Браун: в плей-офф 50 побед в регулярном чемпионате не будут иметь значения

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Бретт Браун после матча с «Чикаго Буллз» призвал объективно оценивать достижение команды, которая второй сезон подряд выиграла 50 встреч в регулярном чемпионате НБА.



«Знаю, как тяжело одержать 50 побед в сезоне. В НБА это уникальный результат, которого сложно достичь. Поэтому отдаю должное команде. Мы долго шли к нынешнему состоянию. При этом понимаем, что в плей-офф 50 побед уже не будут иметь никакого значения. Но, в любом случае, два столь успешных регулярных чемпионата подряд — выдающееся достижение наших игроков», – приводит слова Брауна ESPN.



Встреча завершилась выездной победой «Филадельфии» со счётом 116:96. Она стала седьмой командой в нынешнем сезоне, выигравшей 50 матчей в регулярном чемпионате.

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