«Финикс» хочет ввести в руководство экс-генменеджера «Нью-Орлеана» и «Детройта»

Владелец «Финикс Санс» Роберт Сарвер намерен предоставить должность в высшем руководстве организации Джеффу Бауэру, сообщает ESPN. При этом нынешний временно исполняющий обязанности генерального менеджера «Финикса» Джеймс Джонс пока сохранит пост.



57-летний Бауэр имеет опыт работы главным тренером в НБА. Он возглавлял «Нью-Орлеан Хорнетс» в сезоне-2009/10 и одержал в регулярном чемпионате 34 победы при 39 поражениях. Также он работал генеральным менеджером в «Нью-Орлеане» в сезоне-2002/03 и с 2005 по 2010 год и занимал аналогичную должность в «Детройт Пистонс» с 2014-го по 2018-й, сотрудничая с наставником Стэном ван Ганди.



Во время работы Бауэра «Нью-Орлеан» выбрал на драфте Криса Пола, Дэвида Уэста и Джей Ар Смита.