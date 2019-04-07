Джавон Ховард вошёл в число претендентов на пост главного тренера «Лейкерс»

Ассистент главного тренера «Майами Хит» Джавон Ховард войдёт в число кандидатов на должность наставника «Лос-Анджелес Лейкерс» в случае увольнения Люка Уолтона, сообщает New York Times. При этом на данный момент он не считается главным претендентом.



46-летний Ховард был партнёром форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса в «Майами», а затем работал с ним в качестве члена тренерского штаба. Он выступал в НБА в качестве игрока в течение 19 лет и дважды становился чемпионом. С 2013 года Ховард является ассистентом Эрика Споэльстры в «Хит». В прошлом году он проходил собеседование на пост наставника «Детройт Пистонс».



Также в число кандидатов на должность главного тренера «Лейкерс» входит Тайрон Лю, ранее возглавлявший «Кливленд Кавальерс».