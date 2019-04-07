Пиппен: Кукоч заслужил место в Зале славы, как один из Большого трио «Чикаго»

Экс-звезда НБА Скотти Пиппен уверен, что его бывший партнёр по «Чикаго Буллз» Тони Кукоч достоин включения в Зал славы баскетбола.



«Кукоч, несомненно, заслужил место в Зале славы. Он был важной частью нашего чемпионского состава. В современной НБА у многих команд есть так называемые Большие трио. Тони входил в Большое трио «Чикаго» 1990-х.



Немного шокирует происходящее с Залом славы сейчас. Туда были избраны игроки, у которых нет таких выдающихся достижений, как у Кукоча и Рона Харпера. Думаю, Тони и Рона недооценивают, поскольку они были в тени Майкла Джордана. Но эти парни – настоящие чемпионы», – приводит слова Пиппена Chicago Tribune.



Кукоч дважды входил в число кандидатов на избрание в Зал славы, но оба раза не набирал необходимого количества голосов.

Дивац будет введён в Зал славы баскетбола в 2019 году, Уэббер и Б. Уоллес — нет