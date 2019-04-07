Шикарный проход Расселла – в видеообзоре матча «Милуоки» – «Бруклин»

«Милуоки Бакс» дома встречался с «Бруклин Нетс» в в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. В число лучших моментов игры вошли шикарный проход разыгрывающего «Бруклина» ДиАнджело Расселла, а также эффектные трёхочковые разыгрывающего «Милуоки» Эрика Бледсо и его партнёра по команде атакующего защитника Криса Миддлтона.



Матч завершился победой «Бруклина» со счётом 133:128. Самым результативным игроком встречи с 33 очками стал разыгрывающий «Милуоки» Эрик Бледсо. У победителей отличился разыгрывающий ДиАнджело Расселл, набравший 25 очков. Теперь «Бакс» занимают в Восточной конференции 1-е место в соотношением побед и поражений 59-21, а «Нетс» – 6-е (40-40).

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