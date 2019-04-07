Роскошный аллей-уп Симмонса и Эмбиида – в обзоре матча «Чикаго» – «Филадельфия»

«Чикаго Буллз» на своей площадке принимал «Филадельфию Сиксерс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Среди лучших моментов встречи оказались роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Филадельфии» Бена Симмонса и Джоэла Эмбиида, а также эффектный трёхочковый с фолом их партнёра по команде атакующего защитника Джей Джей Редика.



Матч завершился победой «Филадельфии» со счётом 116:96. Самым результативным игроком встречи с 29 очками стал лёгкий форвард «Чикаго» Джакарр Сэмпсон. У победителей отличился атакующий защитник Джей Джей Редик, набравший 23 очка. Теперь «Сиксерс» занимают в Восточной конференции 3-е место с соотношением побед и поражений 50-30, а «Буллз» – 13-е (22-58).

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