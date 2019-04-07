Матч с «Зеленой Гурой» станет 200-й игрой за «Химки» для Шведа и 500-й для Мони

Завтра, 8 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» на своей площадке примут польскую «Зелену Гуру». Матч с «Зеленой Гурой» станет 500-й игрой за «Химки» для капитана команды Сергея Мони и 200-й для защитника Алексея Шведа, сообщает официальный сайт подмосковной команды.



Алексей Швед выступает в составе подмосковной команды с 2015 года, однако ранее он уже выступал за подмосковный коллектив в молодёжном первенстве в 2006 и 2007 годах.



Сергей Моня перешёл в «Химки» в 2010 году из московского «Динамо». За это время Моня трижды принял участие в Матче звёзд Единой лиги ВТБ, а Алексей Швед — один раз.



Встреча между подмосковной командой и польской «Зеленой Гурой» состоится 8 апреля 2019 года в Мытищах. Начало — в 20:00 мск.