30 очков де Коло и Хэккета на двоих помогли ЦСКА победить «Зенит»

Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева площадки с первой четверти захватили инициативу в матче, хотя игра была довольно равной — на первый перерыв команды ушли при преимуществе в два очка в пользу ЦСКА. Однако уже во втором игровом отрезке ЦСКА удалось совершить рывок, который в дальнейшем и решил исход встречи — к большому перерыву отрыв ЦСКА достиг 14 очков.



Третий игровой отрезок также остался за ЦСКА, а в заключительной четверти гости предприняли попытку отыграться, но отставание было уже слишком велико. Итоговый счёт встречи — 83:73 (16:14, 26:14, 24:22, 17:23) в пользу ЦСКА.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 15 очков. Столько же очков на свой счёт записал Дэниэл Хэкетт. В составе гостей 14 очков набрал Джален Рейнольдс.