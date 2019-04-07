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30 очков де Коло и Хэккета на двоих помогли ЦСКА победить «Зенит»

30 очков де Коло и Хэккета на двоих помогли ЦСКА победить «Зенит»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева площадки с первой четверти захватили инициативу в матче, хотя игра была довольно равной — на первый перерыв команды ушли при преимуществе в два очка в пользу ЦСКА. Однако уже во втором игровом отрезке ЦСКА удалось совершить рывок, который в дальнейшем и решил исход встречи — к большому перерыву отрыв ЦСКА достиг 14 очков.

Третий игровой отрезок также остался за ЦСКА, а в заключительной четверти гости предприняли попытку отыграться, но отставание было уже слишком велико. Итоговый счёт встречи — 83:73 (16:14, 26:14, 24:22, 17:23) в пользу ЦСКА.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 15 очков. Столько же очков на свой счёт записал Дэниэл Хэкетт. В составе гостей 14 очков набрал Джален Рейнольдс.

Единая лига ВТБ
07 апреля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
83 : 73
(16:14, 26:14, 24:22, 17:23)
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
ЦСКА: Хэкетт - 15, де Коло - 15, Курбанов - 12, Воронцевич - 11, Питерс - 10, Ухов - 6, Клайберн - 5, Хиггинс - 4, Антонов - 2, Хантер - 2, Боломбой - 1, Лопатин
Зенит: Рейнольдс - 14, Симонович - 13, Мекель - 11, Скрабб - 8, Арманд - 6, Пушков - 6, Трушкин - 5, Десятников - 4, Миллер-Макинтайр - 4, Валиев - 2, Воронов, Усольцев
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