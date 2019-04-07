Магнуссон: у баскетбольного ЦСКА хорошие шансы на чемпионство

Защитник футбольного ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал победу своих баскетбольных одноклубников над «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (83:73).



«Это был хороший матч! Мне приятно увидеть матч Единой лиги ВТБ. Я уже был один раз на баскетболе, но это было на Евролиге, когда ЦСКА играл в «Мегаспорте». Наша команда тогда тоже победила. У ЦСКА вообще очень хорошие игроки, поэтому за них приятно болеть. Я начал следить за баскетболом с момента своего приезда в Россию, но, к сожалению, нечасто могу выбраться на матчи. Так что сегодня было круто побывать на игре.



ЦСКА выступает на два фронта — в Единой лиге ВТБ и в Евролиге, — так что нужно сохранять концентрацию. Но вообще, мне кажется, у этой команды хорошие шансы на чемпионство», — передаёт слова Магнуссона корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.