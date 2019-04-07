Плаза: рассчитываю, что Карасёв поможет «Зениту» в плей-офф

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза после поражения своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (73:83) поделился информацией о том, как происходит восстановление лидера команды Сергея Карасёва после травмы.



«К сожалению, новой информации по Сергею нет. Когда я пришел сюда, у него уже была травма. Потом он сыграл, но получил другое повреждение. Конечно, клуб мог бы форсировать его восстановление, но, я думаю, что не нужно этого делать.



Я рассчитываю, что Карасев поможет нам в плей-офф, но точных сроков его восстановления у меня нет. И клубу, и мне лично стыдно, что мы не можем наслаждаться его игрой», — передаёт слова Жоана Плазы корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.