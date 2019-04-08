«Хьюстон» разгромил «Финикс», «Милуоки» дома победил «Атланту»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке принимал «Финикс Санз» и победил с разгромным счётом 149:113 (34:24, 43:23, 40:30, 32:36). Для «Рокетс» эта победа стала шестой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Рокетс» Джеймс Харден, который набрал 30 очков и был близок к трипл-даблу (13 подборов, 9 передач). Центровой Клинт Капела оформил дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов. 26 очков набрал Эрик Гордон.

В параллельном матче «Милуоки Бакс» дома обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 115:107 (28:21, 26:24, 31:27, 30:35). Главным героем встречи стал лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо, в активе которого 30 очков.