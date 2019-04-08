Боломбой: привыкаю к европейскому баскетболу и чувствую себя увереннее

Тяжёлый форвард ЦСКА Джоэл Боломбой поделился ожиданиями от четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с испанской «Басконией».

«Безусловно, нам очень важно выиграть оба домашних матча. Болельщики придут поддержать нас в таких важных играх, наверняка будут полные трибуны. Выступать в такой атмосфере очень здорово.

Как я оцениваю свою игру в регулярном сезоне? Я привыкаю к европейскому баскетболу и, конечно, с каждым матчем чувствую себя увереннее. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы помочь ЦСКА пробиться в «Финал четырёх», — приводят слова Боломбоя «Известия».

Серия 1/4 финала длится до трёх побед одной из команд. Противостояние начнётся матчами в Москве. Отметим, что в ходе регулярного чемпионата ЦСКА на выезде уступил «Басконии», а 4 апреля в ответном матче с трудом переиграл испанцев — 82:78.