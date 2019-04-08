«Голден Стэйт» одержал пятую победу подряд, обыграв «Клипперс»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Клипперс» и уступил с разгромным счётом 131:104 (32:28, 30:27, 42:18, 27:31). Для «Уорриорз» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Уорриорз» Стивен Карри, собравший коллекцию из 27 очков, 6 подборов и 4 передач. Форвард Дрэймонд Грин набрал 10 очков, собрал 10 подборов, отдал 9 результативных передач, а также совершил 5 перехватов и 3 блок-шота.

В параллельном матче «Сакраменто Кингз» дома проиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 129:133 (39:32, 29:34, 34:36, 27:31). «Пеликанс» прервали серию из трёх поражений.