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«Голден Стэйт» одержал пятую победу подряд, обыграв «Клипперс»

«Голден Стэйт» одержал пятую победу подряд, обыграв «Клипперс»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Клипперс» и уступил с разгромным счётом 131:104 (32:28, 30:27, 42:18, 27:31). Для «Уорриорз» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Уорриорз» Стивен Карри, собравший коллекцию из 27 очков, 6 подборов и 4 передач. Форвард Дрэймонд Грин набрал 10 очков, собрал 10 подборов, отдал 9 результативных передач, а также совершил 5 перехватов и 3 блок-шота.

В параллельном матче «Сакраменто Кингз» дома проиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 129:133 (39:32, 29:34, 34:36, 27:31). «Пеликанс» прервали серию из трёх поражений.

НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2019, понедельник. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
131 : 104
(32:28, 30:27, 42:18, 27:31)
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2019, понедельник. 04:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
129 : 133
(39:32, 29:34, 34:36, 27:31)
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
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