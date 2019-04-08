«Портленд» обыграл «Денвер», «Лейкерс» прервали победную серию «Юты»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашней площадке принимал «Денвер Наггетс» и победил со счётом 115:108 (29:25, 31:24, 26:32, 29:27).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард, который набрал 30 очков. Дабл-даблами в составе победителей отметились форвард Аль-Фарук Амину (23 очка, 11 подборов) и центровой Энес Кантер (11 очков, 13 подборов). 18 очков набрал защитник «Денвера» Гэри Харрис.

В параллельном матче «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Юту Джаз» со счётом 113:109 (34:27, 20:32, 27:24, 32:26). Таким образом, «Джаз» прервали серию из семи побед.