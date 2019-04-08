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«Портленд» обыграл «Денвер», «Лейкерс» прервали победную серию «Юты»

«Портленд» обыграл «Денвер», «Лейкерс» прервали победную серию «Юты»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашней площадке принимал «Денвер Наггетс» и победил со счётом 115:108 (29:25, 31:24, 26:32, 29:27).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард, который набрал 30 очков. Дабл-даблами в составе победителей отметились форвард Аль-Фарук Амину (23 очка, 11 подборов) и центровой Энес Кантер (11 очков, 13 подборов). 18 очков набрал защитник «Денвера» Гэри Харрис.

В параллельном матче «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Юту Джаз» со счётом 113:109 (34:27, 20:32, 27:24, 32:26). Таким образом, «Джаз» прервали серию из семи побед.

НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2019, понедельник. 04:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
115 : 108
(29:25, 31:24, 26:32, 29:27)
Денвер Наггетс
Денвер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 30, Амину - 23, Худ - 11, Карри - 11, Кантер - 11, Макколлум - 9, Тёрнер - 8, Коллинс - 6, Харклесс - 4, Лейман - 2, Леонард, Лябисье, Саймонс
Денвер Наггетс: Харрис - 18, Лайлз - 15, Бисли - 15, Крэйг - 13, Томас - 10, Пламли - 10, Бартон - 9, Моррис - 9, Эрнангомес - 7, Лайдон - 2, Гудвин, Вандербилт, Уэлш
НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2019, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
113 : 109
(34:27, 20:32, 27:24, 32:26)
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Колдуэлл-Поуп - 32, Макги - 22, Карузо - 18, Мускала - 16, Уильямс - 14, Вагнер - 6, Джонс - 5, Чендлер, Стивенсон, Рондо, Бонга, Баллок
Юта Джаз: Гобер - 21, Митчелл - 19, Ньянг - 16, Сефолоша - 13, Инглс - 12, Краудер - 11, О'Нил - 9, Аллен - 5, Юдо - 3, Брэдли, Митру-Лонг, Кавано
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