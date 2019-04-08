Ватутин: хочется верить, что ЦСКА избежит травм до старта плей-офф Евролиги

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился ожиданиями от четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с испанской «Басконией».

«До старта плей-офф ещё больше недели, и хочется верить, что в этот период мы избежим травм и подойдём к играм с «Басконией» в оптимальном составе. Понятно, что нас ждёт непростая серия. «Баскония» — очень крепкая, сбалансированная команда, имеющая в составе прекрасных игроков. Посмотрите на наши очные матчи в этом сезоне — мы уступили в Испании и три четверти проигрывали в Москве, но вырвали победу на характере. Думаю, что четвертьфинальные матчи будут складываться не менее напряженно.

Не хотел бы выделять кого-то персонально по итогам регулярного сезона. У каждой игры свои герои. В последнем матче с «Басконией» здорово сыграли Клайберн, Хэкетт, Боломбой. Но в первую очередь мы сильны своей командной игрой и взаимозаменяемостью», — приводят слова Ватутина «Известия».