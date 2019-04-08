Уэртас: у ЦСКА самая длинная и качественная «скамейка» в Евролиге

Разыгрывающий «Басконии» Марселиньо Уэртас накануне первого матча серии плей-офф Евролиги с ЦСКА подчеркнул сильные стороны соперника.



«У ЦСКА, пожалуй, самая длинная и качественная «скамейка» в Евролиге. На каждой позиции у них есть по три человека, способных усилить игру. То есть если игра не идёт, то Димитрис Итудис начинает делать замены, и у кого-то в этот вечер точно будет удачный день. С этим очень сложно справиться, но мы попытаемся сделать всё, чтобы выиграть серию. У ЦСКА тоже есть слабые места, а все наши игроки, тренеры и административный персонал мечтают попасть в домашний «Финал четырёх». Такое бывает раз в жизни, и нельзя упустить этот шанс», – приводят слова Уэртаса «Известия».