Хайнс: действия Понкрашова после матча с УНИКСом были лучше любых его слов

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс пытается найти позитивные моменты в дисквалификации на два матча Единой лиги ВТБ за стычку с разыгрывающим УНИКСа Антоном Понкрашовым в матче их команд.



«Я уважаю Понкрашова как человека, как баскетболиста – у меня нет с ним проблем. Его действия на последних секундах того матча были лучше любых его слов, но этот эпизод в прошлом. Сейчас у меня есть более важные вещи. Надо думать о финальной части сезона Единой лиги ВТБ, о плей-офф Евролиги.



Получается, у меня будет своеобразный отдых перед плей-офф Евролиги – лучше подготовлюсь к матчам с «Басконией». Хотя я всё равно буду с командой в предстоящих играх. В любом случае хочу быстрее вернуться на площадку и помогать своей команде», – приводит слова Хайнса ТАСС.

Хайнс дисквалифицирован на два матча Лиги ВТБ за стычку после игры с УНИКСом