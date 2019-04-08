Док Риверс: хочу сыграть с «Голден Стэйт» в плей-офф, но не в первом раунде

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс после матча регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» признался, что не против новой встречи с действующим чемпионом.



«Если хочешь завоевать титул, то нужно быть готовым обыграть любого соперника. Мы не собираемся уклоняться от противостояния с кем-либо. Главное, чтобы в плей-офф травмы обошли нас стороной. Хотим ли мы сыграть с «Голден Стэйт» в плей-офф? Да. Хотим ли мы этой встречи уже в первом раунде? Наверное, нет. Но тут не всё зависит от нашего желания», – приводит слова Риверса ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Клипперс» со счётом 104:131. «Голден Стэйт» уже гарантировал себе первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. «Клипперс» на данный момент занимают восьмое место.

«Голден Стэйт» гарантировал себе 1-е место в Западной конференции