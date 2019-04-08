Трушкин: чтобы блистать в 3х3, нужно любить баскетбол во всех его проявлениях

Форвард баскетбольного клуба «Зенит» Владислав Трушкин поделился мнением об особенностях баскетбола 3х3.



«Для того чтобы блистать в баскетболе 3х3, нужно прежде всего любить баскетбол во всех его проявлениях. Плюс хорошее взаимопонимание между партнёрами. Да и ростовые параметры игроков имеют большое значение. В прошлом году мы обсуждали это с Антоном Понкрашовым, когда играли вместе. Мне кажется, портрет идеального игрока 3х3 — это рост около двух метров, хорошие физические данные и поставленный дальний бросок.



Развитие этого вида? Даже в ФИБА появился специальный департамент, отвечающий за развитие баскетбола 3х3. Уже сформирован специальный календарь, включающий международные серии и национальные отборы к ним. В России проходит очень много турниров. Были даже соревнования на площадке, установленной под мостом. Приятно, что в Санкт-Петербурге Единая лига Европы 3х3 заняла свою нишу», — приводит слова Трушкина пресс-служба команды.