Разыгрывающий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Деррик Роуз готов рассмотреть предложение от «Чикаго Буллз» предстоящим летом, сообщает Mully And Haugh. Об этом рассказал агент баскетболиста Би Джей Армстронг.



Нынешний сезон был для Роуза лучшим за последние годы. В ходе сезона ряд СМИ называл игрока претендентом на звание «Лучший шестой игрок». В регулярном чемпионате Роуз принял участие в 51 матче, набирая в них 18,0 очка (37% реализации бросков из-за дуги), собирая 2,7 подбора и совершая 4,3 результативной передачи в среднем.



После получения травмы перспективы Роуза в Миннеаполисе стали туманными. Роуз перенёс операцию на локте правой руки. Баскетболисту удалили осколок кости. Летом игрок станет неограниченно свободным агентом.