Уокер и Уэстбрук – лучшие игроки недели в НБА

Защитник «Шарлотт Хорнетс» Кемба Уокер и защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук признаны лучшими игроками недели в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает пресс-служба лиги.

«Шарлотт» на минувшей неделе одержал три победы и потерпел одно поражение. В среднем за матч Уокер набирал 34,8 очка, делал 5,5 подбора и 6,3 результативных передач. «Хорнетс» занимают десятое место в турнирной таблице Восточной конференции с показателем выигранных и проигранных матчей 38-42.

На счету «Оклахомы» три победы кряду. Средние показатели Уэсбрука за матч составили 22,0 очка, 12,7 подбора и 17,0 результативных передач. «Тандер» занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции с соотношением выигранных и проигранных встреч 47-33.