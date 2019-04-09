«Вирджиния» в финале «Мартовского безумия» обыграла «Техас Тек»

В финале «Мартовского безумия» (чемпионата Национальной ассоциации студенческого спорта США и Канады) «Вирджиния» в Миннеаполисе в овертайме взяла верх над «Техас Тек» — 85:77.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Деандре Хантер, набравший 27 очков. Он реализовал 4 броска из 5 из-за дуги, а также допустил 4 потери. 24 балла на счету Кайла Гая, 16 – у Тая Джерома (также 8 результативных передач). В составе техасской команды 17 очков набрал Брэндон Фрэнсис, по 15 – у Давиде Моретти и Кайлера Эдвардса.

Для «Вирджинии» это первая победа в истории. Обе команды впервые вышли в финал.

В прошлом году «Вилланова» взяла верх над «Мичиганом» — 79:62. Лидером по количеству побед (11) является команда Калифорнийского университетаю