Стивен Эй Смит: худший вариант для Дюранта — переход в «Лейкерс» к Леброну

Журналист Стивен Эй Смит поделился мнением о возможном переходе форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта в «Лос-Анджелес Лейкерс», лидером которого является Леброн Джеймс.

«Переход в «Лейкерс» к Леброну — худший вариант для Дюранта. Но здесь дело не в баскетбольных причинах, поскольку вместе они способны приносить чемпионские титулы.

Зачем Кевину уходить из «Голден Стэйт»? Только, чтобы возвысить своё имя и получить собственную команду. Он лишился этого, когда покинул «Оклахома-Сити». «Уорриорз» — это территория Стивена Карри.

Дюрант окажется в похожей ситуации, если станет игроком «Лейкерс». Ему стоит либо остаться в нынешнем клубе, либо перейти в команду, которая будет принадлежать ему», — сказал Смит в эфире телеканала ESPN.