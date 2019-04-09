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Эффектные данки и роскошные передачи — в обзоре финала «Мартовского безумия»

Эффектные данки и роскошные передачи — в обзоре финала «Мартовского безумия»
Баскетбол / НБА

В финале баскетбольного турнира Национальной ассоциация студенческого спорта (NCAA) «Вирджиния» в Миннеаполисе в овертайме обыграла «Техас Тек» — 85:77.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Деандре Хантер, набравший 27 очков. 24 очка на счету Кайла Гая, 16 — у Тая Джерома. В составе техасской команды 17 очков набрал Брэндон Фрэнсис, по 15 — у Давиде Моретти и Кайлера Эдвардса.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».

Для «Вирджинии» это первое чемпионство в истории. Обе команды впервые вышли в финал.

В финале «Мартовского безумия» 2018 года «Вилланова» обыграла «Мичиган» со счётом 79:62. Лидером по количеству титулов является команда Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (11).

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