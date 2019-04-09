Агент: у Хвостова есть шансы помочь сборной России на чемпионате мира

Вадим Михалевский, агент разыгрывающего краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» и национальной команды России Дмитрия Хвостова, рассказал о восстановлении баскетболиста.

«Дмитрий Хвостов приступил к первому этапу реабилитации, операция прошла успешно. Обычно процесс восстановления после такой травмы занимает шесть месяцев, но всё индивидуально.

Сохраняет ли он шансы сыграть на ЧМ-2019? Думаю, они есть, но форсировать подготовку Хвостов точно не будет. Если почувствует, что не готов помочь сборной, то в Китае команде придётся обойтись без него. Конечно, это большая потеря», — приводят слова Михалевского «Известия».

Чемпионат мира по баскетболу пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года. В турнире примут участие 32 команды. Сборная России попала в группу B с Аргентиной, Южной Кореей и Нигерией.