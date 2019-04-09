«Кливленд» закончит сезон с худшим защитным рейтингом в истории НБА

«Кливленд Кавальерс» гарантированно завершит нынешний регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации с худшим защитным рейтингом в истории, сообщает The Athletic.

Команда из Огайо получит худший результат за всё время, даже если не пропустит ни одного очка в последнем матче сезона.

Сейчас «Кливленд» пропускает 116,5 очка за игру. Худший защитный рейтинг в истории (114,7) выдали три команды — «Денвер Наггетс» (1991), «Даллас Маверикс» (1993) и «Сакраменто Кингз» (2009).

«Кавальерс» занимают предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 81 встрече клуб из Огайо одержал 19 побед и потерпел 62 поражения.

В последнем матче регулярного чемпионата подопечные Ларри Дрю на домашнем паркете сыграют с «Шарлотт Хорнетс». Встреча состоится 10 апреля и начнётся в 2:00 мск.