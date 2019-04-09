К. Леонард: «Майами» 2013 года — сильнейшая команда, против которой я играл

Форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард отметил силу «Майами Хит» образца 2013 года, с которым он встретился в финале плей-офф НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс». Серия завершилась победой флоридского клуба со счётом 4-3.

«Майами» 2013 года — сильнейшая команда, против которой я когда-либо играл. Я был молод. Мне пришлось защищаться против Дуэйна Уэйда и Леброна Джеймса. Это сделало меня тем, кем я являюсь сейчас», — приводит слова Леонарда Bleacher Report на своей странице в «Инстаграме».

«Хит» и «Спёрс» снова встретились в финале плей-офф НБА в 2014 году. Победу в серии одержала техасская команда со счётом 4:1. Кавай был признан самым ценным игроком финала.

Предстоящим летом Леонард станет неограниченно свободным агентом, если откажется от опции на сезон-2019/20. Ранее сообщалось, что звёздный форвард намерен продолжить карьеру в Лос-Анджелесе.