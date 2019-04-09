Баскетболиста юношеской сборной РФ дисквалифицировали на 18 месяцев за допинг

Бывший игрок юношеских сборных Москвы и России Кирилл Крылов был дисквалифицирован на 18 месяцев. Спортсмен признан виновным в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Срок отстранения 17-летнего баскетболиста отсчитывается с 10 июля 2018 года. Спортсмена признали виновным в нарушении пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещённой субстанции или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).

Напомним, ранее на четыре года был дисквалифицирован тяжёлый форвард «Автодора» Роман Баландин. У спортсмена в допинг-пробе был обнаружен мельдоний. Дисквалификация 21-летнего нападающего отсчитывается с 19 мая 2017 года.