Профсоюз испанских игроков: экспансия Евролиги вредит национальным турнирам

Профсоюз игроков испанского чемпионата отреагировал на публикацию информации о соглашении по поводу сроков проведения сезона, которое было достигнуто между Евролигой и профсоюзом игроков Евролиги.

Представители игроков обратили внимание на ущерб, который может нанести увеличение количества игр, национальным чемпионатам.

Организация опубликовала документ, в котором перечислила вопросы к руководству Евролиги. «Экспансия Евролиги вредит национальным лигам, особенно испанской. Мы считаем, что можно создать интересную и сильную Евролигу без нанесения ущерба национальным чемпионатам», — говорится в документе.

Также объединение обращает внимание на возрастающую нагрузку на игроков, связанную с увеличением количества игр.